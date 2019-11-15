Турция депортировала в США пробывшего в буферной зоне пять дней члена ИГ

АНКАРА, 15 ноября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил в пятницу о депортации в США члена запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), который пять дней пробыл в буферной зоне между Турцией и Грецией.

"Террорист ИГ с гражданством США, который в течение пяти суток находился в нейтральной зоне на границе Турции и Греции, депортирован в США авиарейсом из Стамбула", - приводит его слова Анатолийское агентство.

Боевик ИГ был задержан турецкими военными в ходе проведения операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии. 11 ноября власти Турции приняли решение его депортировать в США, однако Вашингтон отказался принять его на своей территории. Согласно закону, у него было право выбрать третью страну для депортации, и он сделал выбор в пользу Греции. Ее власти также отказались пустить боевика на территорию страны. В связи с этим экстремист находился в буферной зоне на КПП "Пазаркуле".