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Политический кризис в Боливии

Временные власти Боливии намерены выйти из Союза южноамериканских наций

Глава МИД республики Карен Лонгарик сообщила, что внешнеполитическое ведомство в ближайшее время передаст это решение на рассмотрение парламента

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 ноября. /ТАСС/. Переходное правительство Боливии намерено выйти из Союза южноамериканских наций (УНАСУР). Об этом сообщила в пятницу глава МИД республики Карен Лонгарик, назначенная на эту должность временным главой государства Жанин Аньес.

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"Мы уже не входим в Боливарианский альянс для народов Америки, и сейчас мы рассматриваем выход Боливии из УНАСУР", - сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях.

По словам Лонгарик, МИД в ближайшее время передаст решение о выходе из УНАСУР на рассмотрение парламента. "В объединении осталось [помимо Боливии] всего четыре государства, оно не работает и не приносит пользы", - сказала министр.

Декларация о создании УНАСУР была подписана в 2004 году в Перу. В объединение вошли Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Парагвай, Уругвай, Боливия, Колумбия, Перу, Эквадор, Чили, Гайана и Суринам, большинство из которых к настоящему моменту блок уже покинули. В настоящее время в нем остаются Боливия, Уругвай, Венесуэла, Суринам и Гайана.

Теги
БоливияПолитический кризис в Боливии
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