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Экс-посол США в Киеве: Украина не вмешивалась в американские выборы на стороне Клинтон

При этом Мари Йованович обвинила во вмешательстве в ход выборов в США в 2016 году Россию

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Бывший американский посол в Киеве Мари Йованович считает, что власти Украины и связанные с ними лица не осуществляли скоординированного вмешательства в ход президентских выборов 2016 года в США в целях поддержки демократа Хиллари Клинтон. Об этом экс-руководитель американской дипломатической миссии в Киеве заявила в пятницу на слушаниях в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США. Слушания состоялись в рамках процедуры импичмента президента США республиканца Дональда Трампа, запущенной ранее демократами, которые на данном этапе контролируют Палату представителей.

Йованович напомнили о неоднократно звучавшей критике в адрес кандидата в президенты Трампа в 2016 году со стороны Киева. Внимание Йованович привлекли к высказываниям министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, а также прежнего украинского посла в Вашингтоне Валерия Чалого. Однако Йованович не согласилась с тем, что заявления этих и ряда других граждан Украины свидетельствуют о поддержке Киевом в ходе избирательной кампании 2016 года Клинтон и стремлении нанести ущерб Трампу.

"Но я бы сказала, что министр Аваков, как и другие в администрации [предыдущего] президента [Украины Петра] Порошенко и в администрации [нынешнего украинского лидера Владимира] Зеленского, был хорошим партнером США. Как я сказала ранее, он - чрезвычайно практичный человек, ищущий партнеров для того, чтобы добиваться результатов", - отметила Йованович. С ее точки зрения, сговора украинских властей против Трампа не было. "Я не могу говорить о том, что могли думать президент Трамп или другие. Я бы просто сказала, что эти упомянутые вами элементы мне не кажутся украинским планом или сговором украинского правительства, нацеленным на то, чтобы работать против президента Трампа или кого-то еще", - заявила экс-посол. Как она утверждала, такие примеры выступления представителей Украины против Трампа - "это изолированные инциденты". "Мы все знаем, и я сейчас сама в этом убеждаюсь, что люди бывают настроены критически по отношению к публичным фигурам", - добавила Йованович.

"Это не означает, - полагает она, - что кто-то или какое-либо правительство подрывает избирательную кампанию, вмешивается в выборы". При этом Йованович обвинила во вмешательстве в ход выборов в США в 2016 году Россию. "И я бы вновь напомнила, что наше собственное - американское - разведывательное сообщество однозначно определило, что те, кто вмешивались в выборы, находились в России", - сказала дипломат.

Москва такие выводы множество раз категорически отвергала.

Теги
УкраинаСШАРоссия
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