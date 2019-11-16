В Иране во время протестов против повышения цен на бензин погиб один человек

ТЕГЕРАН, 16 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб во время протестов против повышения цен на бензин в расположенном на юге Ирана городе Сирджан. Об этом сообщил в субботу исполняющий обязанности главы района Сирджан Мохаммад Мохаммад Абади.

"К сожалению, в результате этого инцидента погиб один человек", - цитирует его агентство ISNA. Он отметил, "на данный момент еще не установлена причина смерти".

По словам Мохаммада Абади, "некоторые из протестующих воспользовались ситуацией, уничтожали государственное имущество, повредили несколько заправок, а также попытались получить доступ к местному нефтяному хранилищу и поджечь его, но этому воспрепятствовали силы безопасности". "С 22:00 (22:30 мск) в пятницу ситуация полностью стабилизировалась, и в субботу никаких инцидентов не было", - отметил и.о. главы района.

По данным агентства IRNA, протестные акции против повышения цен на бензин прошли в пятницу также в ряде других городов Ирана. Выступления были зафиксированы в Мешхеде, Ширазе, Бирджанде, Ахвазе.

В пятницу в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза - с 15 тыс. риалов ($0,09) до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр.

Также на 50% (до 15 тыс. риалов) выросла льготная цена на бензин в рамках квоты на человека. Согласно новым правилам, владелец автомобиля может получить до 60 л бензина в месяц по этой цене, владелец мотоцикла - 25 л. Отдельная квота предусмотрена для таксистов - 400 л.