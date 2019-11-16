СМИ: в Испании закрыли дело против украинского бизнесмена Фирташа

МАДРИД, 16 ноября. /ТАСС/. Следственный суд Барселоны решил прекратить уголовные дела в отношении двух десятков человек, которые могли быть связаны с отмыванием денег, полученных в результате незаконной деятельности. Об этом сообщила газета El Espanol.

Среди закрытых расследований и дело против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. "Решение [суда] представляет собой серьезную неудачу для прокуратуры по делам коррупции, которая подавала жалобу, послужившую основанием для разбирательства, <...> и которая настаивала в ноябре 2016 года на выдаче ордера на арест в отношении ключевого фигуранта по делу украинского олигарха Дмитрия Фирташа, проживающего в Вене", - пишет газета. По данным агентства Europa Press, испанская прокуратура уже обжаловала данное решение.

В Высшем суде Каталонии корреспонденту ТАСС пока не смогли подтвердить данную информацию.

Судебные власти пиренейского королевства ранее добивались экстрадиции Фирташа из Австрии. Однако во второй половине 2017 года австрийские суды дважды отказали Мадриду в выдаче предпринимателя.

Фирташ находится в Вене с 2014 года и не может покинуть Австрию из-за судебных процессов. В 2017 году Высший земельный суд Вены одобрил его выдачу США, но в августе того же года защита бизнесмена обжаловала это решение в Верховном суде. Адвокаты отмечали, что в США их подзащитного может ожидать непропорционально суровое наказание, а также политически мотивированный вердикт. В настоящее время Фирташ находится на свободе под залог в €125 млн.

Летом текущего года власти Австрии разрешили экстрадировать Фирташа в США, однако процесс выдачи олигарха был отложен из-за апелляции его адвокатов, передавало Австрийское агентство печати. Минюст США в 2014 году заявил, что американские власти обвиняют предпринимателя в причастности к даче взяток индийским чиновникам в сумме около $18,5 млн с целью получения прав на добычу полезных ископаемых в Индии, в том числе титановой руды. Часть изделий из этого металла, по утверждению властей США, была предназначена для некоей американской компании. По одной из версий, речь идет о компании Boeing.