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США призвали освободить задержанного в Южной Осетии грузинского врача

Вашингтон также заявил о необходимости открытия пропускных пунктов вдоль разделительной линии, которые несколько месяцев назад были закрыты по решению осетинских властей

ТБИЛИСИ, 16 ноября. /ТАСС/. США призывают власти Южной Осетии незамедлительно освободить грузинского врача Важу Гаприндашвили, задержанного по обвинению в незаконном пересечении границы. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении посольства США в Грузии.

"Посольство США призывает к незамедлительному освобождению врача Важи Гаприндашвили, известного терапевта и президента Ассоциации ортопедов и травматологов Грузии", - сказано в заявлении. В нем также говорится о необходимости открытия пропускных пунктов вдоль разделительной линии, которые несколько месяцев назад были закрыты по решению осетинских властей.

США выражают полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах и еще раз призывают Россию выполнить обязательства, взятые в рамках соглашения о прекращении огня от 2008 года, подразумевающие отвод войск на доконфликтные позиции, добавили в дипмиссии.

Гаприндашвили задержали в среду в окрестностях села Орчосани Ахалгорского (Ленингорского) района. Он обвиняется в незаконном пересечении границы. Суд Южной Осетии в пятницу арестовал его на два месяца. Свою обеспокоенность по поводу задержания Гаприндашвили, который является председателем Союза травматологов и ортопедов Грузии, в пятницу выразило Объединение медицинских ассоциаций Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к руководителям ряда международных организаций с просьбой посодействовать его освобождению, в том числе к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, назначенной главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и действующему председателю ОБСЕ Мирославу Лайчаку.

Теги
СШАГрузияРоссияЮжная Осетия
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