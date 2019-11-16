Пенс призвал военнослужащих Венесуэлы не поддерживать Мадуро

ТАСС, 16 ноября. Вице-президент США Майкл Пенс призвал вооруженные силы Венесуэлы не оказывать поддержку президенту страны Николасу Мадуро. Соответствующее заявление американский политик опубликовал в субботу на своей странице в Twitter.

"Мадуро не уважает свободу и верховенство закона, и он должен уйти. Мы призываем военнослужащих Венесуэлы выступить на стороне венесуэльцев, а не на стороне деспота. Армия Венесуэлы должна быть силой добра! Сила изменить ситуацию к лучшему в ваших руках", - написал вице-президент.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.