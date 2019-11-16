Выборы 110 депутатов нижней палаты парламента пройдут в Белоруссии

МИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Очередные парламентские выборы пройдут в воскресенье в Белоруссии. Отдать свой голос могут около 6,8 млн белорусов, которым предстоит избрать 110 депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания. На эти места по состоянию на 16 ноября претендуют 513 кандидатов, из которых 32 являются действующими депутатами.

Нынешний состав Палаты представителей досрочно слагает свои полномочия. С учетом того, что сроки проведения президентских и парламентских выборов выпали на 2020 год, выборы новых депутатов было решено провести на год раньше.

Граждане смогут проголосовать на 5 831 избирательном участке, 46 из которых находится за пределами страны. В Белоруссии участки откроются в 8:00 часов (совпадает с мск) и проработают до 20:00 часов.

Высокая явка на досрочном голосовании

С 12 по 16 ноября в республике проходило досрочное голосование. За пять дней явка составила 35,77 %, превысив аналогичный показатель на досрочном голосовании на парламентских выборах в 2016 году (31,29%).

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина предвидела высокую активность избирателей и высказала удовлетворение ходом досрочного голосования. "Я с самого начала прогнозировала: у нас один выходной день [17 ноября, воскресенье], в который люди просто захотят отоспаться, поэтому большинство предпочитает проголосовать досрочно", - сказала Ермошина.

Предусмотренное белорусским законодательством досрочное волеизъявление подвергают критике оппоненты власти, которые видят в этом возможности для фальсификаций. Международные наблюдатели в лице ОБСЕ ранее рекомендовали белорусским властям пересмотреть практику досрочного голосования.

Большинство кандидатов - от партий

Кандидаты в депутаты Палаты представителей в ходе нынешней кампании широко использовали все формы выдвижения - от политических партий, трудовых коллективов и путем сбора подписей избирателей. При этом глава Центризбиркома считает, что белорусы по-прежнему не доверяют представителям политических партий. "Они предпочитают иметь дело не с политиками, а доверяют, прежде всего, людям, которых знают по работе в регионе, которые прославились хорошими делами", - сказала журналистам Ермошина. Она также отметила, что белорусское общество хотело бы видеть в парламенте больше женщин.

Большинство оппозиционных кандидатов, которых допустили к участию в выборах, были выдвинуты от политических партий. Многие известные активисты и оппозиционные политики, выдвигавшиеся сбором подписей, не прошли регистрацию. Среди них - действующие депутаты Анна Канопацкая и Елена Анисим.

От партий выдвинулись 357 зарегистрированных кандидатов в депутаты, или 50,8% от их общего числа. Большинство представляют Либерально-демократическую партию - 98 человек, или 17,5% от общего числа. Далее следуют Коммунистическая партия Белоруссии - 57 кандидатов (10,2%) и Объединенная гражданская партия - 47 (8,4%). 27% зарегистрированных кандидатов в депутаты составляют женщины.

Накануне выборов президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что 30-35% действующего состава палаты должны побороться за депутатский мандат на следующий срок. Треть состава парламента, считает Лукашенко, должна быть сформирована женщинами, которых он рассматривает в качестве "стабилизирующего фактора".

Агитационная кампания

Предвыборная агитация в ходе нынешней кампании не отличалась особой активностью. О выборах в стране напоминают лишь плакаты в общественных местах и немногочисленные пикеты с участием кандидатов, проходящие, как правило, у торговых центров и остановках общественного транспорта. Также на территории избирательных округов изредка можно увидеть листовки с портретами и биографическими данными кандидатов, наклеенные на переносных стендах. В большинстве же случаев на таких стендах можно увидеть лишь плакат с извещением о голосовании 17 ноября.

Не все кандидаты в депутаты воспользовались правом бесплатного выступления на телевидении и радио. В Белоруссии, в отличие от ряда соседних стран, нет "дня тишины", когда за сутки до дня голосования прекращается агитация. Накануне выборов несколько активизировалась белорусская оппозиция, которая провела в центре Минска акции под названием "Встреча свободных людей". Все они завершились без инцидентов. Оппоненты власти планируют выйти на новую акцию сразу после закрытия избирательных участков.

Оценки наблюдателей

Глава ЦИК заявила, что пока от международных наблюдателей, которых в стране работает свыше 1 тыс. человек, замечаний не поступило. "У международных наблюдателей есть определенные правила, кодекс поведения. Свои замечания они высказывают в своем заключении уже после выборов, - пояснила ТАСС Ермошина. - Что касается каких-либо проблем, связанных с началом наблюдения, то они их не высказывали. Значит, они всем удовлетворены".

Большинство международных наблюдателей представляют миссии СНГ (475 наблюдателя) и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (349), от Парламентской ассамблеи ОБСЕ - 83, от Парламентской ассамблеи Совета Европы - 28, от Шанхайской организации сотрудничества - 17, от избиркомов зарубежных государств - 21. Также за выборами будут наблюдать более 40 представителей дипломатического корпуса и пять независимых наблюдателей. Наблюдать за выборами в Белоруссии прибыли зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев вместе с членами комиссии Евгенией Орловой, Сергеем Сироткиным и Валерием Гальченко.

Представители миссии СНГ в своем промежуточном отчете о ходе парламентской кампании отметили отсутствие нарушений национального избирательного законодательства. В целом, по их мнению, выборы проходят спокойно и без нарушений.

В БДИПЧ ОБСЕ пока воздерживаются от конкретных оценок, обращая внимание лишь на то, что в избиркомы практически не вошли представители оппозиции.

Эксперт авторитетного аналитического центра "Стратегия" Валерий Карбалевич в беседе с корреспондентом ТАСС призвал не ждать после выборов в Белоруссии изменения отношения к ним Евросоюза. Точно также, по мнению эксперта, итоги кампании вряд ли дадут основания Конгрессу США, который принимает во внимание доклад БДИПЧ ОБСЕ при собственной оценке выборов, рассмотреть вопрос об отмене Акта о демократии в Белоруссии, принятого в 2004 году в связи с нарушением прав человека в республике.

Национальные наблюдатели из числа белорусской оппозиции уже утверждают, что зафиксировали факты использования административного ресурса при организации досрочного голосования, видя в нем способ манипулирования результатами волеизъявления.

Для освещения парламентских выборов в Белоруссии аккредитовано около 670 представителей СМИ, включая крупнейшие мировые издания и агентства.

Власти обещают демократичные выборы

Белорусские власти и организаторы выборов подчеркивают, что в ходе нынешней кампании предприняли все, чтобы сделать избирательный процесс более открытым, прозрачным и демократичным.

Президент страны поставил задачу пригласить международных наблюдателей без каких-либо ограничений. "Надо ровно, аккуратно подойти к выборам и их провести. Провести достойно. Специалисты и объективные люди всегда должны оценить наши выборы и сказать: да, в Беларуси это было достойно и демократично. Но порядок и стабильность лежат в основе", - сказал Лукашенко.

Избирательный процесс

Выборы депутатов нижней палаты парламента Белоруссии проходят по мажоритарной системе. Они признаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины избирателей одномандатного округа, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. При проведении голосования по одной кандидатуре депутат считается избранным, если он получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В избирательном бюллетене предусмотрена графа "Против всех кандидатов".

В Белоруссии пока не видят необходимости в изменении избирательной системы, в частности, в переходе на пропорциональную или смешанную системы голосования. Белорусские власти считают, что действующая в стране процедура предоставляет равные возможности участия в выборах всем кандидатам, включая представителей политических партий.

Итоги выборов

Председатель ЦИК Белоруссии рассчитывает, что по итогам выборов 17 ноября Палата представителей будет избрана в полном составе и первые заседания обеих палат Национального собрания Белоруссии, сформированных на выборах 7 и 17 ноября, пройдут уже 6 декабря.

"Я абсолютно уверена, что выборы состоятся по всем 110 округам", - отметила глава белорусского ЦИК в беседе с корреспондентом ТАСС. Ермошина напомнила, что на этих выборах депутатов нижней палаты парламента отсутствуют безальтернативные округа, в отличие от предыдущих кампаний. Это упрощает процесс избрания парламентариев.

Глава ЦИК сообщила, что итоги выборов депутатов Палаты представителей будут утверждены на заседании Центральной избирательной комиссии 22 ноября.

Предыдущие выборы в нижнюю палату парламента состоялись 11 сентября 2016 года. За депутатские кресла тогда боролись 484 кандидата из 525 первоначально зарегистрированных. По итогам голосования в Палату представителей были избраны 110 депутатов, из них 16 представляли политические партии: Коммунистическую партию Белоруссии - 8 человек, Республиканскую партию труда и справедливости - 3, Белорусскую патриотическую партию - 3, Либерально-демократическую партию и Объединенную гражданскую партию - по одному человеку. Явка составила 74,68%.