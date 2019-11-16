США вводят санкции против главы МВД Кубы

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов вводят санкции в отношении министра внутренних дел Кубы Хулио Сесара Гандарильи. Об этом сообщается в распространенном в субботу заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

Как отметил глава американского внешнеполитического ведомства, имя министра вносится в американские санкционные списки в связи с тем, что Вашингтон считает его причастным к "грубым нарушениям прав человека в Венесуэле". С точки зрения властей США, Министерство внутренних дел Кубы "несет ответственность за неправомерные задержания и аресты тысяч кубинских граждан и незаконное взятие под стражу более сотни политических заключенных на Кубе", добавил Помпео.

Санкции также распространяются на двух детей Хулио Сесара Гандарильи. Всем троим запрещен въезд на территорию США.

"США продолжают поддерживать кубинский и венесуэльский народы, и Госдепартамент реализует это решение о введении санкций с учетом этой цели. <...> Мы настоятельно призываем другие правительства и международные организации требовать от властей Кубы ответственности за нарушения прав и основных свобод человека", - сказано в заявлении госсекретаря.