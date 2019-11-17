Явка на парламентских выборах в Белоруссии на 9:00 составила 37,14% избирателей

МИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Явка на выборах депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии к 09:00 (совпадает с мск) составила 37,14% избирателей. Об этом в воскресенье сообщила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.

"На 9 часов утра проголосовало 37,14% избирателей", - заявила Ермошина.

Она также сообщила, что обстановка на избирательных участках на выборах спокойная.

"Пока обстановка абсолютно спокойная, тем более, что по большей части населения пока не проснулось. Я думаю, что активность и связанные с этим определенные споры, конечно же, будут нарастать по мере приближения к завершению голосования в 20:00", - сказала Ермошина, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Избирательные участки на парламентских выборах в Белоруссии открылись в воскресенье в 08:00. Гражданам предстоит избрать 110 депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания. На места в парламенте претендуют 513 кандидатов из 560 первоначально зарегистрированных. С 12 по 16 ноября в республике проходило досрочное голосование. За это время явка избирателей составила более 35,77%. Этот показатель превысил явку досрочного голосования на парламентских выборах 2016 года (31,29%).

В Белоруссии насчитывается более 6,8 млн избирателей. На этих выборах аккредитовано более 1 тыс. международных наблюдателей. Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени.