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Акции протеста в Иране

СМИ: в Иране задержали около 40 участников протестов против повышения цен на топливо

Речь идет об участниках акции в городе Йезд

ТАСС, 17 ноября. Несколько десятков человек, принимавших участие в акциях протеста против повышения цен на топливо, задержаны в иранском городе Йезд в центральной части страны. Об этом сообщила в воскресенье газета Asharq Al-Awsat.

Согласно заявлению представителя прокуратуры города, "40 участников манифестации, проходившей в Йезде, задержаны полицией".

Как пояснил прокурор города, "большинство задержанных являются гражданами иностранных государств и не проживают в Йезде". Он добавил, что арестованные полицией лица "инициировали стычки с представителями правоохранительных органов".

Как сообщало агентство IRNA, протестные акции прошли в ряде городов Ирана после того, как в силу вступило правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза - с 15 тыс. риалов ($0,09) до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр. На 50% (до 15 тыс. риалов) выросла льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека. Согласно новым правилам, владелец автомобиля может получить до 60 литров бензина в месяц по этой цене, владелец мотоцикла - 25 литров. Отдельная квота предусмотрена для таксистов - 400 литров.

Теги
ИранАкции протеста в Иране
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