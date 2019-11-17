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Высший совет нацбезопасности Ирана одобрил решение о повышении цен на топливо

Его признали соответствующим конституции

ТАСС, 17 ноября. Высший совет национальной безопасности Ирана одобрил решение об изменении ценовой политики в сфере обеспечения топливом населения на территории страны. Об этом, как передало агентство Mehr, заявил в воскресенье представитель руководства иранского Меджлиса (парламента) Асадулла Аббаси.

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"Решение о нормировании потребления бензина соответствует иранской конституции и было ратифицировано Высшим советом национальной безопасности", - отметил он. Эти решения, добавил Аббаси, "были одобрены и лидером исламской революции [аятоллой Али Хаменеи] и должны быть реализованы".

Ранее, как сообщило агентство Fars, духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "решение трех ветвей власти о повышении цен на топливо было продуманным".

Высший совет национальной безопасности Ирана - специальный орган, в который входят главы исполнительной, судебной и законодательной ветвей власти, представитель от духовного лидера страны, а также ряд министров и военных. Основной задачей политического института является разработка и планирование политики страны в сферах обороны и безопасности.

В пятницу в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза - с 15 тыс. риалов ($0,09) до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр. На 50% (до 15 тыс. риалов) выросла льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека. Согласно новым правилам, владелец автомобиля может получить до 60 л бензина в месяц по этой цене, владелец мотоцикла - 25 л. Отдельная квота предусмотрена для таксистов - 400 л. После этого решения в ряде городов Ирана прошли протестные акции.

Теги
ИранХаменеи, Али
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