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Участники митинга в Тбилиси устроили шествие к офису правящей партии

Манифестанты идут с большим плакатом с надписью "Измени"

ТБИЛИСИ, 17 ноября. /ТАСС/. Члены протестного движения "Измени", которые участвуют в многотысячном митинге в Тбилиси у здания парламента за внеочередные парламентские выборы по пропорциональной системе, устраивают шествие к офису правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", расположенном в сотнях метров от законодательного органа. Кадры шествия в прямом эфире транслирует грузинская телекомпания Mtavari Arkhi.

"Так как "Грузинская мечта" перестала разговаривать с народом и делать так, как хотят люди, мы решили сами дойти до них, уличить их в создании преступного режима. Опротестовать их действия и дать понять, что они потеряли легитимацию. Сила перешла к народу, который покажет ее Бидзине Иванишвили (глава правящей партии - прим. ТАСС)", - сказал участник шествия Николоз Гегелия журналистам.

Манифестанты идут с огромным раскрытым плакатом с надписью "Измени". Они заявляют, что не собираются врываться в офис, а лишь с улицы опротестуют работу "Грузинской мечты", где проходят переговоры руководства партии. У здания "Грузинской мечты" усилены наряды полиции. Они контролируют как парадный, так и служебный входы.

Что же касается главного митинга у парламента на проспекте Руставели, то он по-прежнему продолжается. На акцию пришел экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили, чтобы поддержать митингующих. Демонстранты продолжают блокировку входов в задние парламента. Они разбили там палатки, жгут костры и собираются ночевать.

У парламента с 15:00 (14:00 мск) проходит многотысячный митинг оппозиции за внеочередные выборы. Причиной волны митингов в Тбилиси послужил провал голосования в парламенте 14 ноября по поводу проведения в стране парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Для этого необходимо было внести изменение в конституцию Грузии, которая требует поддержки 113 депутатов из 150. На голосовании изменения поддержал лишь 101 депутат. В основном, от голосования воздержались мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Участники протеста винят в случившемся председателя правящей партии Бидзину Иванишвили - именно он анонсировал в июне переход от смешанной на пропорциональную систему выборов. Проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые в течение трех месяцев устраивали манифестации у здания парламента в Тбилиси. Очередные выборы в парламент должны состояться в октябре 2020 года.

Теги
ГрузияМаргвелашвили, Георгий
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