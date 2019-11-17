"Альянс патриотов Грузии" планирует устраивать митинги по всей стране

ТБИЛИСИ, 17 ноября. /ТАСС/. Акция протеста оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" за пропорциональные парламентские выборы в воскресенье на проспекте Руставели завершилась, однако протесты станут перманентными и будут проходить во все крупных городах страны. Об этом заявила вице-спикер парламента, лидер партии Ирма Инашвили журналистам.

"Мы, "Альянс патриотов Грузии", не боремся за стулья. Нашей главной задачей является спасти выборы 2020 года от узурпации. "Грузинская мечта" совершила политическое самоубийство, поступила постыдно, чего не заслуживает грузинский народ. Эти акции продолжатся во всех крупных городах Грузии. Люди выйдут на все площади. Работает чрезвычайный штаб. Эти акции не прекратятся до того, пока "Грузинская мечта" не выполнит своего обещания, и мы не перейдем на пропорциональную систему выборов", - сказала Инашвили.

В митинге "Альянса патриотов Грузии" приняли участие сотни людей, в том числе лидер оппозиционной партии "Картули даси" Джонди Багатурия и активсты движения "Грузинский марш", выступающего за сохранение традиционных ценностей. Люди в 17:00 (16:00 мск) стали собираться у Площади революции, а затем устроили шествие к зданию Грузинского театра оперы и балета имени Палиашвили на проспекте Руставели.

В нескольких метрах от митинга у здания парламента по-прежнему проходит еще одна акция протеста, которую устраивают десятки оппозиционных партий, в том числе и "Единое национальное движение". У здания парламента также требуют пропорциональных выборов, но внеочередных, а также назначения временного, технического правительства. В этом митинге участвуют тысячи людей. Они блокировали входы законодательного органа.

Причиной волны митингов в Тбилиси послужил провал голосования в парламенте 14 ноября по поводу проведения в стране парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Для этого необходимо было внести изменение в конституцию Грузии, которая требует поддержки 113 депутатов из 150. На голосовании изменения поддержал лишь 101 депутат. В основном, от голосования воздержались мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Участники протеста винят в случившемся председателя правящей партии Бидзину Иванишвили - именно он анонсировал в июне переход от смешанной на пропорциональную систему выборов. Проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые в течение трех месяцев устраивали манифестации у здания парламента в Тбилиси. Очередные выборы в парламент должны состояться в октябре 2020 года.