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Партия Бурджанадзе одобряет пикетирование парламента Грузии

Нино Бурджанадзе заявила, что сейчас у власти есть возможность пойти на уступки и улучшить электоральную систему в стране

ТБИЛИСИ, 17 ноября. /ТАСС/. Мирное пикетирование здания парламента Грузии в Тбилиси является легитимным правом протестующих, и власти необходимо это учесть и пойти на уступки. Такое мнение выразила в воскресенье экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе в интервью корреспонденту ТАСС.

"Вы знаете, я сама выступаю за диалог, а не за обострение ситуации. Мирное пикетирование, в свою очередь, является абсолютно легитимным правом граждан, тем более, что власть поставила себя в очень неловкое положение, мягко говоря. Сейчас у власти есть возможность пойти на уступки и улучшить электоральную систему в стране, так что сейчас мяч на их стороне", - сказала Бурджанадзе.

На вопрос, собирается ли ее партия участвовать в пикете парламента, Бурджанадзе отметила, что проведет консультации на этот счет. "Сейчас мы находимся на митинге, после завершения которого проведем консультации по этому поводу", - добавила она.

Еще один бывший спикер парламента Грузии Давид Усупашвили, в свою очередь, отметил, что пикет не должен мешать нормальной работе законодательного органа. "Я поддерживаю самую крайнюю, законную форму протеста. В эти крайние законные формы может входить и пикет государственных учреждений, однако, по моему глубокому убеждению, это должен быть пикет, который не помешает функционированию заведения", - цитирует Усупашвили грузинская телекомпания "Имеди".

Партия Бурджанадзе и Усупашвили, который является лидером "Движения строительства", а также десятки других политических объединений в воскресенье принимают участие в многотысячном митинге оппозиции в Тбилиси на проспекте Руставели у здания парламента за внеочередные пропорциональные выборы. На митинге лидеры "Единого национального движение" и "Европейской Грузии - движения за свободу" приняли решение пикетировать всех входы в парламент, чтобы помешать работе депутатов. Они повесили на калитки цепи с замками, разбили там же палатки и собираются ночевать. Оппозиция уверяет, что откроет двери после того, как депутаты соберутся в парламенте для назначения внеочередных выборов и внесения изменений в законодательство, которое обеспечит их проведение по пропорциональной системе.

Волна митингов

Причиной волны митингов в Тбилиси послужил провал голосования в парламенте 14 ноября по поводу проведения в стране парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Для этого необходимо было внести изменение в конституцию Грузии, которая требует поддержки 113 депутатов из 150. На голосовании изменения поддержал лишь 101 депутат. В основном, от голосования воздержались мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Участники протеста винят в случившемся председателя правящей партии Бидзину Иванишвили - именно он анонсировал в июне переход от смешанной на пропорциональную систему выборов. Проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые в течение трех месяцев устраивали манифестации у здания парламента в Тбилиси.

Теги
ГрузияИванишвили, Бидзина
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