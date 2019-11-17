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В Белоруссии завершилось голосование на парламентских выборах

Как заявил наблюдатель от ЦИК РФ Николай Булаев, ни одного нарушения в ходе голосования на избирательных участках не зафиксировано

МИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Голосование по выборам депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии завершилось на более чем 5,8 тыс. избирательных участках. Об этом сообщили в Центризбиркоме республики.

"Члены участковых комиссий приступили к подсчету голосов, отданных в поддержку кандидатов", - отметили в ЦИК.

По данным организаторов выборов, по состоянию на 18:00 (совпадает с московским) явка избирателей составила в целом по республике 70,72%. К 18:00 выборы состоялись на 109 избирательных округах, что свидетельствует об избрании 109 парламентариев. В Центризбиркоме не сомневаются, что по итогам голосования будут избраны все 110 депутатов нижней палаты белорусского парламента.

С 12 по 16 ноября в республике проходило досрочное голосование. За пять дней явка составила 35,77 %, превысив аналогичный показатель на досрочном голосовании на парламентских выборах в 2016 году (31,29%).

Мнение наблюдателя

Парламентские выборы в Белоруссии прошли в спокойном режиме, ни одного нарушения в ходе голосования на избирательных участках не зафиксировано. Об этом сообщил ТАСС по телефону зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев, который принимал участие в наблюдении за ходом голосования.

"Мы были на нескольких участках в Барановичах. По белорусским меркам это достаточно далеко от Минска, но мы не увидели каких-либо нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Все шло достаточно спокойно", - сказал Булаев.

Он также отметил, что большое количество избирателей проголосовали досрочно на этих выборах. "Значительно больше 30% избирателей практически на всех участках, где мы были, проголосовали до сегодняшнего дня. Мы пообщались с избирателями, и люди очень по-доброму настроены, идут с хорошим настроением на выборы", - уточнил зампред ЦИК РФ.

Булаев подчеркнул, что также пообщался с несколькими наблюдателями из Польши и стран Южной Америки. "Их оценки тоже были позитивными, они не увидели каких-либо нарушений. Поэтому, я надеюсь, что на итоговой пресс-конференции наблюдатели расскажут о своей оценке и она будет объективной. У нас здесь и россиян достаточно много, и все отмечают, что выборы идут в соответствии с законом Республики Беларусь", - заключил он.

О выборах

Граждане Белоруссии в воскресенье выбирали 110 депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания. По данным ЦИК республики, выборы состоялись во всех округах, кроме одного, таким образом, в законодательный орган избрано 109 из 110 депутатов. На места в парламенте претендовали 513 кандидатов из 560 первоначально зарегистрированных. С 12 по 16 ноября в республике проходило досрочное голосование. За это время явка избирателей составила более 35,77%. В Белоруссии насчитывается более 6,8 млн избирателей. На этих выборах было аккредитовано более 1 тыс. международных наблюдателей. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени.

Предыдущие выборы в парламент проходили в 2016 году. Тогда в первом же туре были избраны 110 депутатов нижней палаты парламента, явка составила 74,68%.

В новость были внесены изменения (20:18 мск) - добавлены подробности.

Теги
БелоруссияРоссияПольшаБулаев, Николай Иванович
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