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СМИ: полиция применила слезоточивый газ в Афинах при разгоне анархистов

Беспорядки начались в Эксархии после прошедшего мирно 17 ноября массового марша протеста к посольству США в Греции в связи с 46-й годовщиной восстания студентов афинского Политехнического института

АФИНЫ, 17 ноября. /ТАСС/. Отряд полицейского спецназа применил в воскресенье вечером слезоточивый газ в Афинах, разгоняя напавших на него анархистов, сообщило Афинское Македонское агентство новостей.

По его данным, при приближении отрядов спецназа анархисты стали забрасывать их камнями, бутылками с зажигательной смесью и другими предметами. В ответ полицейские применили слезоточивый газ, разгоняя нападавших. Как сообщается, напряженность сохраняется в центральном афинском районе Эксархия, где находятся примерно 200 анархистов, которые скрывают свои лица под черными платками и масками.

Беспорядки начались в Эксархии после прошедшего мирно в воскресенье массового марша протеста к посольству США в Греции в связи с 46-й годовщиной восстания студентов афинского Политехнического института, жестоко подавленного войсками фашистской хунты "черных полковников" 17 ноября 1973 года. После этого полицейские арестовали семь человек и задержали еще двух, которые собирались проникнуть во многоэтажные дома в Эксархии, чтобы выйти там на балконы и оттуда атаковать стражей порядка. В рюкзаках у арестованных были обнаружены канистры с бензином и бутылки, противогазы, перчатки, камни и другие предметы.

Греческий информационный портал newsit.gr сообщил, что его репортер подвергся в Эксархии неожиданному нападению полицейских в момент, когда тот вел прямую трансляцию беспорядков в Facebook. По данным портала, один из полицейских ударил журналиста дубинкой и щитом, телефон репортера полетел на асфальт во время трансляции. В отличие от предыдущих лет греческие телеканалы не транслировали беспорядки в прямом эфире, вместо этого показывая развлекательные передачи.

В северной греческой столице - Салониках - в воскресенье также произошли беспорядки после завершения традиционного марша по случаю годовщины восстания студентов афинского Политехнического института. Несколько анархистов стали бросать на улице Адриану в полицейских бутылки с зажигательной смесью и запускать фейерверки. В результате загорелись два припаркованных на улице автомобиля, но огонь быстро потушили пожарные. Полицейские ответили светошумовыми гранатами. В настоящее время ситуация в этом районе взята под контроль.

Инциденты на аналогичном митинге произошли вечером и в центре города Патры - третьего по величине в Греции. В частности, группа людей в мотоциклетных шлемах и капюшонах на головах забросала коктейлями Молотова отряд спецназа у штаб-квартиры полиции в центре города. Они также метали камни в полицейских и зажигали дымовые шашки. В ответ полицейские применили слезоточивый газ, а затем погнались за анархистами, которые скрылись в здании бывшего филиала городского университета. Центр Патр продолжают патрулировать отряды полицейских на мотоциклах.

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