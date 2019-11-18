WSJ: дипломат США сообщал окружению Трампа о намерениях Зеленского по делу Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондланд держал нескольких представителей администрации президента США Дональда Трампа в курсе относительно готовности президента Украины Владимира Зеленского начать расследование деятельности в этой стране бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные электронной переписки, оказавшиеся в ее распоряжении.

Газета подчеркивает, что в числе людей, знавших о планах Сондланда, были исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, а также министр энергетики США Рик Перри. По данным издания, в середине июля текущего года Сондланд попросил бывшего старшего директора по России Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Тима Моррисона о том, чтобы тот запланировал телефонный разговор между Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В преддверии разговора, который был изначально намечен на 20 июля, Сондланд написал ряду представителей администрации американского лидера, в числе которых были Малвэни и Перри, электронное письмо. В нем он указал, что Зеленский готов заверить Трампа в том, что расследование будет начато.

"Я только что говорил с Зеленским. Он готов принять звонок президента [США], - приводит газета выдержку из письма Сондланда. - Он заверит его в том, что планирует запустить абсолютно прозрачное расследование, в ходе которого не упустит ни одной детали".

В США разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским. Содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности сына Джозефа Байдена Хантера на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Джозеф Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в стремлении переизбраться на второй срок.