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Мадуро сообщил, что все венесуэльские дипломаты вернулись из Боливии

Президент Венесуэлы также заявил, что в Боливии к власти пришли "нацистско-фашистские силы"

КАРАКАС, 18 ноября. /ТАСС/. Все работавшие в Боливии венесуэльские дипломаты вернулись на родину. Об этом сообщил в воскресенье журналистам президент Венесуэлы Николас Мадуро.

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"Сегодня после преследований и угроз в Боливии весь дипломатический персонал вернулся в Венесуэлу", - сказал Мадуро, чье выступление транслировалось по государственному телевидению. Президент также подчеркнул, что в Боливии к власти пришли "нацистско-фашистские силы".

Карен Лонгарик, назначенная и.о. президента Боливии Жанин Аньес на пост министра иностранных дел в переходном правительстве, 15 ноября объявила о высылке венесуэльских дипломатов. При этом, как сообщило 14 ноября Agence France-Presse, боливийское переходное правительство признало лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. 16 ноября Гуайдо в разговоре по Skype с Аньес выразил надежду на то, что в "ближайшие дни назначит дипломатических представителей в Боливии".

Теги
Мадуро, НиколасБоливияВенесуэла
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