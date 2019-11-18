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Новый премьер Молдавии Кику посетит Москву на этой неделе

По словам Иона Кику, у Москвы и Кишинева накопилось много проблем

КИШИНЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Новый премьер-министр Молдавии Ион Кику на этой неделе планирует посетить с официальным визитом Москву. Об этом он заявил в понедельник в ходе брифинга.

"На этой неделе мы планируем визит в Москву, который был давно согласован сторонами, но по непонятным для меня причинам откладывался очень долгое время [премьером Майей Санду] <…> Сотрудничество с РФ имеет большую важность для Молдавии. У нас накопилось очень много проблем". - сказал Кику. Он выделил вопросы в сфере торговли, поставок газа, а также проблемы с транспортными перевозками.

Кику возглавляет правительство меньшинства, которое было предложено парламенту президентом страны Игорем Додоном и поддержано Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и Демократической партией Молдовы. К такой формуле прибегли после произошедшей на прошлой неделе отставки кабинета Санду и распада коалиции ПСРМ и проевропейского блока Acum ("Сейчас").

Теги
РоссияМолдавияКику, Ион
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