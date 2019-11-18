В Тегеране заявили, что протестующие применяли огнестрельное оружие в стычках с полицией

ТЕГЕРАН, 18 ноября. /ТАСС/. Участники протестов в Иране применяли холодное и огнестрельное оружие против представителей сил безопасности. Об этом в понедельник заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии на пресс-конференции, которую транслировало гостелевидение Ирана.

"Мы получили ряд свидетельств, что неоднократно [в ходе протестов] применялось холодное и огнестрельное оружие", - сказал он, добавив, что "действия таких людей приравниваются к терроризму".

Рабии отметил, что "власти Ирана признают право народа на протест". "Но, несомненно, надо разделять [протестующих], которые обеспокоены уровнем жизни, и тех, кто прибегает к использованию оружия", - заявил он.