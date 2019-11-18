Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ОБСЕ: выборы в парламент Белоруссии не соответствовали стандартам демократии

В Бюро по демократическим институтам и правам человека отметили, что в ходе голосования был ограничен ряд свобод

МИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии не соответствовали демократическим стандартам. Об этом в понедельник сообщила глава наблюдательской миссии ОБСЕ Маргарета Седерфельт.

На эту тему

"Прошедшие выборы не соответствовали важным международным стандартам демократических выборов", - заявила Седерфельт.

Как подчеркнула глава наблюдательской миссии, "значительные недостатки во время подсчета голосов подвергли сомнению объективность подсчета голосов и объявления результатов". Как отметила Седерфельт, нормативно-правовая база не соответствовала международным стандартам и предписаниям, "подчеркивая необходимость проведения всеобъемлющей реформы избирательного законодательства".

Седерфельт также отметила, что "недостаточность защитных механизмов в день выборов и во время досрочного голосования негативно сказалась на объективности избирательного процесса".

Правовая база в Белоруссии не соответствует проведению в стране демократических выборов, добавила она.

"Мы, к сожалению, в очередной раз пришли к выводу, что правовая база [в Белоруссии] не соответствует проведению демократических выборов", - отметила глава миссии.

В свою очередь, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявило, что на парламентских выборах в Белоруссии был ограничен ряд свобод, гарантированных конституцией.

"Мы стали свидетелями ограничения ряда свобод, которые гарантированы конституцией Республики Беларусь", - сказала глава миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ Кориен Йонкер. Она отметила, что в ходе избирательной кампании были препятствия для регистрации представителей политических партий, ограничения проведения общественных мероприятий, указала на высокую долю государственных служащих в избирательных комиссиях, были предупреждения негосударственным СМИ за критику в адрес властей, имели факты принудительного голосования.

Она напомнила, что Белоруссия, является участницей ОБСЕ, обязалась "соответствовать демократическому управлению и обеспечению прав человека", и это "краеугольный камень процесса наблюдения БДИПЧ ОБСЕ на выборах". "Для того, чтобы выборы были демократическими, нужна правовая база, но наши наблюдатели пришли к выводу, что существующие правила избирательного процесса характеризуются рядом нестыковок и пробелов", - отметила глава миссии БДИПЧ ОБСЕ.

Теги
Белоруссия
Реклама на ТАСС
Спецслужбы Сербии проверят сообщения о попытках вербовки военного гражданином России
Сербский премьер Ана Брнабич заявила, что приказ отдал президент республики Александар Вучич
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС