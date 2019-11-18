ОБСЕ: выборы в парламент Белоруссии не соответствовали стандартам демократии

МИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии не соответствовали демократическим стандартам. Об этом в понедельник сообщила глава наблюдательской миссии ОБСЕ Маргарета Седерфельт.

"Прошедшие выборы не соответствовали важным международным стандартам демократических выборов", - заявила Седерфельт.

Как подчеркнула глава наблюдательской миссии, "значительные недостатки во время подсчета голосов подвергли сомнению объективность подсчета голосов и объявления результатов". Как отметила Седерфельт, нормативно-правовая база не соответствовала международным стандартам и предписаниям, "подчеркивая необходимость проведения всеобъемлющей реформы избирательного законодательства".

Седерфельт также отметила, что "недостаточность защитных механизмов в день выборов и во время досрочного голосования негативно сказалась на объективности избирательного процесса".

Правовая база в Белоруссии не соответствует проведению в стране демократических выборов, добавила она.

"Мы, к сожалению, в очередной раз пришли к выводу, что правовая база [в Белоруссии] не соответствует проведению демократических выборов", - отметила глава миссии.

В свою очередь, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявило, что на парламентских выборах в Белоруссии был ограничен ряд свобод, гарантированных конституцией.

"Мы стали свидетелями ограничения ряда свобод, которые гарантированы конституцией Республики Беларусь", - сказала глава миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ Кориен Йонкер. Она отметила, что в ходе избирательной кампании были препятствия для регистрации представителей политических партий, ограничения проведения общественных мероприятий, указала на высокую долю государственных служащих в избирательных комиссиях, были предупреждения негосударственным СМИ за критику в адрес властей, имели факты принудительного голосования.

Она напомнила, что Белоруссия, является участницей ОБСЕ, обязалась "соответствовать демократическому управлению и обеспечению прав человека", и это "краеугольный камень процесса наблюдения БДИПЧ ОБСЕ на выборах". "Для того, чтобы выборы были демократическими, нужна правовая база, но наши наблюдатели пришли к выводу, что существующие правила избирательного процесса характеризуются рядом нестыковок и пробелов", - отметила глава миссии БДИПЧ ОБСЕ.