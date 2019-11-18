Суд Киева отпустил главу "Укрэксимбанка" под залог

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения главе "Укрэксимбанка" Александру Гриценко в виде залога в размере 3 млн гривен ($120 тыс.) без содержания под стражей. Такое решение суд принял в понедельник.

"На внесение указанной суммы суд отвел пять дней", - сообщили в пресс-службе суда, добавив, что прокурор просил суд взять Гриценко под стражу на 50 дней с альтернативой внесения залога 100 млн гривен ($400 тыс.).

Суд обязал Гриценко не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями, сдать паспорта и документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля, а также уведомлять прокурора о смене места жительства и места работы.

Гриценко задержали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) по запросу генерального прокурора 16 ноября. Как сообщила ранее пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, задержание произведено в рамках уголовного дела по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации"), ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ч. 3 ст. 209 ("Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем") УК Украины.

Гриценко был назначен на должность председателя правления Укрэксимбанка наблюдательным советом финорганизации 1 августа 2014 года.