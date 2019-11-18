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В Турции заявили, что схваченный соратник аль-Багдади указал на его местоположение

Мевлют Чавушоглу в то же время не уточнил, когда и где был задержан террорист

АНКАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил в понедельник с утверждением, что именно Анкара схватила близкого соратника главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, который позднее указал на его местоположение.

"Мы схватили близкого человека аль-Багдади <...> и передали его Ираку. Именно он указал, где находится аль-Багдади", - приводит слова главы МИД телеканал NTV.

Чавушоглу при этом не уточнил, когда и где был задержан вышеупомянутый террорист.

27 октября президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб. Американский лидер поблагодарил за содействие в проведении операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию. Мировое сообщество назвало ликвидацию главаря ИГ важным, но не решающим шагом, призвав продолжить борьбу с терроризмом.

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин 15 ноября сообщил, что Москва не располагает данными, которые позволили бы достоверно подтвердить смерть главаря ИГ.

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичСШАИракТурцияРоссияТрамп, ДональдЧавушоглу, Мевлют
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