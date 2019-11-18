Спикер Рады: Киев рассмотрит статус Донбасса после саммита "нормандской четверки"

КИЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Украинские власти рассмотрят законы, касающиеся статуса Донбасса, после встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия, Украина). Об этом сообщил в понедельник спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

"После возвращения президента [Украины] Владимира Зеленского со встречи лидеров стран "нормандской четверки" мы приступим к разработке законодательных актов, касающихся статуса Донбасса. Будет проведено широкое обсуждение с участием парламента и общественности", - сказал он в эфире украинского телеканала ICTV. Красной линией, за которую, по словам Разумкова, официальный Киев не выйдет, станет соблюдение принципа "территориальной целостности Украины".

При этом спикер Рады назвал "не совсем понятным" заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Зеленскому следует ехать на саммит уже с готовыми наработками о статусе Донбасса. "Мне не совсем понятны такие заявление министра. Дело в том, что все наработки будет осуществляться только после встречи в рамках "нормандской четверки". При этом он сообщил, что еще не встречался с Пристайко и не может сказать, почему министр выступил с таким заявлением.

Саммит в "нормандском формате" ожидается 9 декабря в Париже.

В октябре 2014 года Петр Порошенко, возглавлявший тогда Украину, подписал закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", в соответствии с которым там на три года устанавливался особый статус. Однако на практике закон не применялся. В марте 2015 года Порошенко вопреки минским соглашениям без согласования с представителями Донбасса внес в данный закон поправки, которые фактически заблокировали действие документа. Срок действия закона, который неоднократно продлевался украинскими властями, истекает 31 декабря 2019 года.