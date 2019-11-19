Дипломат США сообщил о возможной прослушке россиянами разговора Трампа с послом при ЕС

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с послом США при ЕС Гордоном Сондландом, в котором американский лидер якобы интересовался готовностью властей Украины начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, могли прослушивать россияне. С таким утверждением выступил на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США сотрудник американского посольства в Киеве Дэвид Холмс. Стенограмма была обнародована в понедельник.

Само заседание состоялось в начале ноября. Дипломат давал показания членам трех комитетов нижней палаты американского законодательного органа: комитета по иностранным делам, спецкомитета по разведке и комитета по надзору и правительственной реформе. Слушания проходили в рамках процедуры импичмента президента США.

По его словам, Сондланд разговаривал с президентом США по мобильному телефону, находясь в ресторане в Киеве, и это показалось Холмсу необычным с точки зрения обеспечения безопасности связи. "Для меня это было удивительно. По моему опыту, телефонные разговоры с президентом содержат очень чувствительную с точки зрения безопасности информацию, и их осуществляют соответствующим образом", - сказал он. Дипломату был задан вопрос, "существует ли риск того, что звонок с мобильного телефона с территории Украины прослушивали россияне". "Я полагаю, что по меньшей мере две из трех, если не все три сети сотовой связи принадлежат российским компаниям, или же у них есть значительные доли. Мы обычно исходим из того, что мобильная связь на территории Украины прослушивается", - заявил в ответ сотрудник посольства.

Кроме того, по словам Холмса, в самом начале разговора голос Трампа был слишком громким, и Сондланд отодвинул трубку от уха, так что разговор стал слышен окружающим людям в ресторане.

Расследование против Байдена

Сотрудник посольства США в Киеве утверждает, что президент спрашивал у Сондланда, намерен ли президент Украины Владимир Зеленский начать расследование по делу Байдена. Постпред США при ЕС якобы заверил хозяина Белого дома, что украинский лидер готов выполнить любые требования Вашингтона. "Он сделает все, о чем вы его попросите", - процитировал Холмс слова Сондланда.

По утверждению дипломата, после завершения телефонного разговора он спросил у Сондланда, как Трамп относится к Украине. Сондланд якобы ответил, что Трампа интересует лишь расследование по делу Байдена, а судьба Украины совершенно не волнует.

Холмс сразу же после описанных событий уведомил о произошедшем свое руководство.

Повод для импичмента

В США разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским. Содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности сына Джозефа Байдена Хантера на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Джозеф Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в стремлении переизбраться на второй срок.