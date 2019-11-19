МИД Кубы: большая часть работавших в Боливии кубинских врачей вернулась на родину

ГАВАНА, 19 ноября. /ТАСС/. Более половины работавших в Боливии кубинских врачей вернулись на остров после того, как к власти в южнаомериканской стране пришли противники экс-президента Эво Моралеса. Об этом в понедельник сообщает МИД Кубы.

"В понедельник на Кубу вернулись 207 сотрудников здравоохранения, которые работали в Боливии. Общее число вернувшихся составляет 431 человек после того, как первая группа из 224 медиков прибыла в Гавану в субботу", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что специалистов в международном аэропорту имени Хосе Марти встретил министр здравоохранения острова Хосе Анхель Порталь. Медицинское сотрудничество с Кубой Боливия начала в 1985 году, в стране с этого момента поработали более 17 тыс. кубинских врачей.

Глава МИД Боливии Карен Лонгарик, назначенная на эту должность временным главой государства Жанин Аньес, заявила на прошлой неделе о достижении договоренности с властями Кубы по вывозу более 725 кубинских врачей из южноамериканской страны, где они работали в соответствии с соглашениями, заключенными в период руководства экс-президента Эво Моралеса.