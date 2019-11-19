Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Боливии

МИД Кубы: большая часть работавших в Боливии кубинских врачей вернулась на родину

Ранее глава МИД Боливии Карен Лонгарик заявила о достижении договоренности с властями Кубы по вывозу более 725 врачей из южноамериканской страны, где они работали в соответствии с соглашениями, заключенными в период руководства экс-президента Эво Моралеса

ГАВАНА, 19 ноября. /ТАСС/. Более половины работавших в Боливии кубинских врачей вернулись на остров после того, как к власти в южнаомериканской стране пришли противники экс-президента Эво Моралеса. Об этом в понедельник сообщает МИД Кубы.

На эту тему
Президент Боливии подал в отставку. Что происходит в стране?

"В понедельник на Кубу вернулись 207 сотрудников здравоохранения, которые работали в Боливии. Общее число вернувшихся составляет 431 человек после того, как первая группа из 224 медиков прибыла в Гавану в субботу", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что специалистов в международном аэропорту имени Хосе Марти встретил министр здравоохранения острова Хосе Анхель Порталь. Медицинское сотрудничество с Кубой Боливия начала в 1985 году, в стране с этого момента поработали более 17 тыс. кубинских врачей.

Глава МИД Боливии Карен Лонгарик, назначенная на эту должность временным главой государства Жанин Аньес, заявила на прошлой неделе о достижении договоренности с властями Кубы по вывозу более 725 кубинских врачей из южноамериканской страны, где они работали в соответствии с соглашениями, заключенными в период руководства экс-президента Эво Моралеса.

Теги
БоливияКубаПолитический кризис в Боливии
Реклама на ТАСС
Помпео обсудил с президентом Афганистана освобождение трех главарей талибов
Ранее Ашраф Гани подтвердил, что из тюрьмы выпустили авторитетных командиров "Сети Хаккани" Хаджи Мали Хана, Хафиза Рашида и Анаса Хаккани, родного брата одного из главарей "Талибана"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС