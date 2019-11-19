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Зеленский считает, что Тимошенко ушла в оппозицию, "потому что ей не дают сладкого"

По словам украинского лидера, Тимошенко принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места, а взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа" в Раде

КИЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко перешла в оппозицию из соображений собственной выгоды, а не по принципиальным мотивам. Об этом глава государства написал во вторник в своем телеграм-канале.

"Есть очень давняя украинская традиция. Раз в пять лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе", - иронизирует Зеленский.

Он прокомментировал заявления Тимошенко, сделанные в понедельник в передаче "Свобода слова" на телеканале ICTV. В своем выступлении Тимошенко рассказала, что она предлагала Зеленскому кандидатуры для назначения на определенные посты, в частности на должность главы Государственной продовольственно-зерновой корпорации. Она мотивировала свой интерес к этой структуре желанием искоренить коррупцию в деятельности этого предприятия. Как утверждает Зеленский, Тимошенко дала понять, что назначение предложенных ею людей на ряд постов являлось условием, при котором фракция ее партии была готова голосовать в парламенте в поддержку законопроектов, предложенных украинским президентом и его партией "Слуга народа".

"Да, Юлия Владимировна действительно предлагала, - продолжил Зеленский. - Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа" в Верховной раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда".

"Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького", - считает президент Украины.

На прошлой неделе фракция партии "Батькивщина", лидером которой является Тимошенко, проголосовала против законопроекта о продаже земли, который рассматривался в первом чтении. Тимошенко заявила, что ее партия перешла в оппозицию из-за несогласия с проектом земельной реформы, которую предлагает Зеленский. Кроме того, в понедельник она подала в Конституционный суд Украины представление о правомочности президента и парламента страны принимать законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения без референдума и просила рассмотреть этот вопрос "безотлагательно".

Теги
УкраинаТимошенко, Юлия ВладимировнаЗеленский, Владимир Александрович
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