Суд в Бразилии выдал ордер на арест экс-президента Парагвая

ТАСС, 19 ноября. Федеральный судья Бразилии Марселу Бретас выдал ордер на арест бывшего президента Парагвая Орасио Картеса. Об этом сообщил во вторник на своем сайте телеканал Globo.

По версии следствия, Картес, занимавший высший государственный пост в 2013-2018 гг., участвовал в организации побега валютного маклера Дариу Мессера. Власти Бразилии разыскивали его по подозрению в причастности к применявшимся в государственной нефтегазовой компании Petrobras коррупционным схемам, которые расследуются в рамках масштабной спецоперации "Автомойка". Три месяца назад Мессер был арестован в Рио-де-Жанейро. Он скрывался от правосудия с мая 2018 года, постоянно переезжая из Бразилии в Парагвай и обратно.

Телеканал утверждает, что в ближайшее время Интерпол выпустит в отношении парагвайского политика красное уведомление, которое служит для стран - членов организации международным ордером на арест лиц, скрывающихся от правосудия.