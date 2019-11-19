Украинский суд отпустил лидера Радикальной партии Олега Ляшко под поручительство

КИЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Бориспольский районный суд отпустил лидера Радикальной партии, бывшего депутата Олега Ляшко под личное поручительство народных депутатов Рады Виктории Сюмар и Михаила Волынца. Трансляцию суда вел украинский телеканал "Наш".

После заседания Ляшко заявил, что будет обжаловать предъявление ему обвинения.

В понедельник, 18 ноября, заместитель руководителя Бориспольской прокуратуры Киевской области предъявил Ляшко обвинение по ч. 2 ст. 346 УК ("Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля"). По версии следствия, обвиняемый 9 ноября 2019 года в помещении международного аэропорта Борисполь нанес телесные повреждения народному депутату Верховной рады Андрею Герусу. Прокуратура отмечает, что эти действия караются лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

Как ранее сообщил Герус в Facebook, Ляшко прибыл в аэропорт, чтобы лично высказать ему претензии относительно импорта электроэнергии из РФ. После потасовки глава комитета Рады опубликовал фотографию, на которой он изображен с разорванной рубашкой. Герус заявил, что Ляшко защищает интересы богатейшего бизнесмена Украины Рината Ахметова, который владеет крупнейшей энергетической компанией в стране.

В сентябре Верховная рада внесла поправки в законодательство, фактически разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе. Поправки были приняты с подачи Геруса.