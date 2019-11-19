Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Туск заявил, что ЕС необходимо восстановить единство вокруг политики расширения

Непринятие решения по Северной Македонии и Албании о начале переговоров является большим разочарованием, признал уходящий глава Евросовета

ЗАГРЕБ, 20 ноября. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) должен приложить усилия к восстановлению единства сообщества вокруг политики расширения ЕС. Об этом заявил во вторник в Загребе по итогам переговоров с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем уходящий глава Евросовета Дональд Туск.

"Непринятие решения по Северной Македонии и Албании [о начале вступительных переговоров] является большим разочарованием, но я не перестану быть оптимистом [по перспективам данного вопроса], - цитирует слова Туска национальная газета Jutarnji list. - Необходимо сделать все возможное, чтобы восстановить единство ЕС относительно расширения".

"Наша позиция здесь очень ясна. Мы считаем, что для этих стран и их европейской перспективы (для Северной Македонии и Албании - прим. ТАСС), а также для стабильности во всем юго-восточном регионе Европы было бы хорошо начать эти переговоры", - в свою очередь, отметил хорватский премьер, чья страна будет председательствовать в Совете ЕС в первой половине 2020 года.

Теги
АлбанияСеверная МакедонияХорватияТуск, ДональдПленкович, Андрей
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Медведчук: встреча Путина и Зеленского назрела и необходима для Украины
Есть вопрос и предмет для "выяснения отношений по многим сегодняшним ситуациям", отметил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС