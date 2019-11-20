Экс-начальник сотрудника СНБ Белого дома Виндмана заподозрил его в утечках сведений в СМИ

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома подполковник Армии (сухопутных сил) США Александер Виндман, возможно, несет ответственность за несанкционированные утечки конфиденциальной информации в прессу. Об этом сообщил во вторник его экс-начальник, бывший старший директор СНБ Тим Моррисон на слушаниях в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США. Слушания проходят в рамках процедуры импичмента президента США республиканца Дональда Трампа, запущенной ранее демократами, которые на данном этапе контролируют Палату представителей.

По словам Моррисона, его предшественница на этом посту Фиона Хилл при передаче дел в июле предупредила о "возможных проблемах", связанных с адекватностью суждений Виндмана. "Это было скорее совместное предупреждение от нее и ее заместителя, который стал и моим заместителем, что у них есть опасения по поводу суждений [Виндмана]", - отметил он. Бывший старший директор СНБ также добавил, что и другие члены совета выражали в беседе с ним беспокойство по поводу подполковника. Он утвердительно ответил на вопрос, выражали ли другие сотрудники СНБ обеспокоенность по поводу того, что Виндман может быть ответственен за несанкционированную утечку конфиденциальной информации в СМИ.

Кроме того, по словам Моррисона, Виндман не всегда держал его в курсе своих должностных обязанностей. Так, Виндман слушал июльскую телефонную беседу Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, он был обеспокоен их содержанием и сообщил об этом юристу Белого дома. Бывший старший директор СНБ отметил, что подполковник не стал обсуждать эту ситуацию с ним, его начальником на тот момент. "Если у Виндмана были опасения по поводу содержания переговоров, то об этом, как я ожидал, он должен был уведомить меня", - добавил Моррисон.

Ранее в своих показаниях Конгрессу Виндман заявил, что американская администрация и сам Трамп требовали от украинской стороны проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США, в обмен на встречу Зеленского с американским лидером в Белом доме. Во вторник сотрудник СНБ рассказал законодателям, что после решения выступить на слушаниях по импичменту его перестали приглашать на некоторые совещания в Белом доме. Виндман, который до сих пор работает в СНБ, не стал вдаваться в подробности. В то же время он отрицал, что несет ответственность за утечки конфиденциальной информации в СМИ.

Импичмент и Украина

Соединенные Штаты сотрясает крупный скандал, разразившийся вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским. Именно содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в дискредитации Байдена.