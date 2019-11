"Талибан" обогнал ИГ по числу жертв

ЛОНДОН, 20 ноября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Число жертв терроризма в мире сократилось в прошлом году на 15,2% по сравнению с 2017 годом, составив без малого 16 тыс. человек, однако количество стран, где террористы совершили свои вылазки, увеличилось. Об этом говорится в докладе "Глобальный индекс терроризма", который представил в среду в Лондоне Институт экономики и мира (The Institute for Economics and Peace).

Авторы доклада отмечают, что число людей, погибающих от рук террористов, снижается четвертый год подряд. Основными причинами этого называется сокрушительный удар, который был нанесен по террористам из организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, а также удары американских ВВС по позициям радикальной группировки "Аш-Шабаб" в Сомали. На этом фоне 98 стран в мире улучшили свои позиции в представленном рейтинге, а 40 государств - ухудшили.

Как отмечается в 100-страничном исследовании, радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) в 2018 году обогнало ИГ в списке террористических организаций, которые убили больше всего людей на планете. От рук террористов "Талибан" в 2018 году в мире погибли 6,1 тыс. человек. Это на 71% больше, чем годом ранее, и составляет 38% общего числа жертв террористов в мире. Одновременно число жертв от рук фанатиков ИГ уменьшилось за год на 70%, до 1,3 тыс. человек.

Самые опасные страны

В этой ситуации неудивительно, что Афганистан сместил Ирак с малопочетного первого места как самой опасной страны с точки зрения терроризма. За ними следуют Нигерия, Сирия, Пакистан, Сомали, Индия, Йемен, Филиппины, Демократическая Республика Конго.

Вместе с тем авторы доклада отмечают, что терроризм остается серьезной мировой проблемой. Так, в 2018 году в 71 стране как минимум один человек погиб от рук террористов. Это на четыре государства больше, чем в 2017 году, а сам показатель - второй самый большой с 2002 года.

Сразу две страны из списка, показавшие самую негативную динамику, расположены в Латинской Америке. Боливия, где террористические вылазки не случались с 2012 года, после совершенного в прошлом году теракта разом взлетела на 80 строчек, до 58-й позиции. Никарагуа поднялась на 36 строчек, до 65-й позиции. Ухудшилась также ситуация в Бразилии, где 2018 год стал наихудшим с точки зрения терроризма с 2002 года, а также в Эквадоре, Чили, Венесуэле и Колумбии.

За пределами Латинской Америки самое сильное ухудшение было отмечено в Таджикистане. В нынешнем докладе страна занимает 50-й строку, что на 24 позиции хуже, чем годом ранее.

Как указывается в докладе, глобальный терроризм в 2018 году обошелся мировой экономике в $33 млрд, что на 38% меньше, чем годом ранее. Авторы исследования подчеркивают, что само по себе это лишь незначительная часть от $14,1 трлн глобального ущерба от насилия в целом. Однако в документе подчеркивается, что указанная сумма экономических потерь от действий терроризма не включает в себя непрямой ущерб для бизнеса, недополученную выгоду или инвестиции как на уровне компаний, так и стран.

Ситуация в России

Россия в исследовании улучшила свое положение на три позиции, опустившись на 37-ю строчку в общем списке. Для сравнения, ситуация оценивается хуже во Франции, которая идет на 36-й позиции, в Великобритании (28) и США (22).

В разговоре с корр. ТАСС основатель Института экономика и мира предприниматель Стив Киллелеа обратил внимание на то, что число людей, погибающих в России от рук террористов, неуклонно снижается. "В прошлом году в России от терроризма погибли 23 человека, из них 21 - в терактах, совершенных сторонниками ИГ на Северном Кавказе. Хорошая новость заключается в том, что число погибших уменьшается. В 2017 году в России от терроризма погибли 47 человек", - сказал Киллелеа. В 2014 году число жертв терроризма в РФ достигло 57 человек, в 2015 и 2016 - по 56 человек.

Эксперт объясняет улучшение ситуации в России эффективностью контртеррористических мер и внешними факторами. "Причина снижения числа жертв лежит в активности российских служб безопасности, а также в резком снижении масштаба влияния ИГ за рубежом", - сказал он.

Комментируя новости о практическом завершении операции по возвращению на родину российских детей из тюрем Ирака, Киллелеа сказал: "Возвращение детей - это хороший гуманитарный жест, но его эффективность будет зависеть от того, что будет происходить с детьми по возращении в Россию, попадут ли они в такие семьи, которые позволят им встроиться в общество".

Об авторах доклада

Институт экономики и мира - аналитический центр, разработавший собственную методологию оценки мирных тенденций и насилия в жизни государств с точки зрения экономики. Исследования производятся путем обработки мировых и внутригосударственных показателей. Помимо "Глобального индекса терроризма" центр ежегодно готовит "Глобальный индекс миролюбия" и другие доклады.

Как говорят сотрудники института, результаты их исследований используются правительствами, научными учреждениями, аналитическими центрами, неправительственными структурами и межправительственными организациями, такими как Организация экономического сотрудничества и развития, Секретариат Содружества, Всемирный банк, а также ООН. Институт входит в список 15 наиболее эффективных аналитических центров в мире.

Исследовательский центр был основан Киллелеа в 2007 году. Представительства организации расположены в Гааге, Мехико и Нью-Йорке, штаб-квартира расположена в австралийском Сиднее.