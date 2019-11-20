СМИ: два мирных жителя погибли в результате ударов ВВС Израиля по окрестностям Дамаска

ТАСС, 20 ноября. По меньшей мере два мирных жителя стали жертвами ударов израильских ВВС по окрестностям сирийской столицы. Как сообщил в среду агентству SANA врач госпиталя в городе Катна под Дамаском, от полученных осколочных ранений скончались два человека в поселке Бейт-Сабер.

"Одна из ракет попала в жилой дом и разрушила его, есть также несколько раненых", - уточнил врач. Сообщения о пострадавших поступили также из предместья Кудсия на западе Дамаска, которое в прошлом не раз подвергалось ракетным атакам Израиля.

Как уточнило агентство, удары наносились со стороны оккупированных Израилем Голанских высот и города Марджаюн на юге Ливана. "Израильские агрессоры вели интенсивный ракетный обстрел, однако сирийским средствам ПВО удалось поразить большинство воздушных целей", - заявил SANA сирийский военный источник.

Как сообщила в среду пресс-служба израильской армии, самолеты ВВС нанесли удары по десяткам расположенных на территории Сирии позиций батальона "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и сирийской армии в ответ на предпринятую ранее атаку территории еврейского государства. Во вторник израильские военные информировали о перехвате средствами ПВО четырех ракет, запущенных из Сирии по территории Голанских высот.