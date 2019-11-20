Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: два мирных жителя погибли в результате ударов ВВС Израиля по окрестностям Дамаска

Сирийским средствам ПВО удалось поразить большинство воздушных целей, сообщило SANA

ТАСС, 20 ноября. По меньшей мере два мирных жителя стали жертвами ударов израильских ВВС по окрестностям сирийской столицы. Как сообщил в среду агентству SANA врач госпиталя в городе Катна под Дамаском, от полученных осколочных ранений скончались два человека в поселке Бейт-Сабер.

"Одна из ракет попала в жилой дом и разрушила его, есть также несколько раненых", - уточнил врач. Сообщения о пострадавших поступили также из предместья Кудсия на западе Дамаска, которое в прошлом не раз подвергалось ракетным атакам Израиля.

Как уточнило агентство, удары наносились со стороны оккупированных Израилем Голанских высот и города Марджаюн на юге Ливана. "Израильские агрессоры вели интенсивный ракетный обстрел, однако сирийским средствам ПВО удалось поразить большинство воздушных целей", - заявил SANA сирийский военный источник.

Как сообщила в среду пресс-служба израильской армии, самолеты ВВС нанесли удары по десяткам расположенных на территории Сирии позиций батальона "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и сирийской армии в ответ на предпринятую ранее атаку территории еврейского государства. Во вторник израильские военные информировали о перехвате средствами ПВО четырех ракет, запущенных из Сирии по территории Голанских высот.

Теги
СирияИзраиль
Реклама на ТАСС
Нетаньяху прокомментировал удары израильской армии по Сирии
По словам премьер-министра Израиля, этот удар продемонстрировал, что власти страны будут отвечать на атаки своей территории
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС