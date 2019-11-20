Духовный лидер Ирана заявил о победе над беспорядками в стране

ТАСС, 20 ноября. Правительство Ирана одержало победу над беспорядками, которые прокатились по стране после решения кабинета министров о повышении цен на топливо. Об этом, как сообщил в среду катарский телеканал Al Jazeera , заявил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

По его словам, "правительство победило беспорядки, которые разожгли иностранцы". Хаменеи указал, что иранцам "удалось преодолеть трудности последних дней, несмотря на экономические проблемы, которые в настоящее время испытывает страна".

Духовный лидер Ирана также отметил, что "решение о повышении цен на бензин направлено на достижение самообеспечения и социальной справедливости".