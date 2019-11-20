Губернаторы всех провинций Шри-Ланки ушли в отставку

ТАСС, 20 ноября. Губернаторы всех девяти провинций Шри-Ланки покинули свои должности после избрания нового президента страны Готабая Раджапаксы. Об этом в среду сообщает ланкийский новостной портал News first.

Отмечается, что чиновники получили соответствующее распоряжение от секретариата президента.

Информации о сроках назначения новых губернаторов провинций Шри-Ланки в настоящий момент не приводится.

Готабая Раджапакса принял президентскую присягу 18 ноября. Состоявшиеся 16 ноября выборы прошли на фоне политической нестабильности, осложненной ситуацией в сфере безопасности. В апреле 2019 года на острове произошла крупнейшая в истории страны серия терактов, которая унесла жизни 253 человек.