ЕС предоставил Украине €15 млрд за пять лет

КИЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Евросоюз предоставил Украине с 2014 года в общей сложности €15 млрд. Об этом сообщил в среду посол ЕС на Украине Матти Маасикас во время заседания украинского правительства.

"С 2014 года ЕС мобилизовал беспрецедентный пакет поддержки в размере €15 млрд грантовых и заемных средств для поддержки реформ", - сказал посол. По его словам, финансирование касалось практически всех отраслей экономики - транспорта, энергетики, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, воздушного транспорта.

Ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что у Украины остается возможность получить очередной транш кредита Европейского Союза к концу текущего года. По ее словам, сейчас Украине осталось выполнить лишь одно из 12 условий его получения.

"Это приведение нашего финансового мониторинга в соответствие с правилами европейской финансовой директивы, - пояснила она. - Законопроект разработан, представлен, и я надеюсь, что мы в ближайшее время с Верховной радой сможем его принять".