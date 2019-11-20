Украинские военные заявили, что 21 ноября начнут демонтаж фортификаций у Петровского

КИЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут в четверг, 21 ноября, демонтаж фортификационных сооружений в зоне разведения сил у села Петровское, эти работы продлятся до 6 декабря. Об этом сообщило в среду агентство УНН со ссылкой на начальника пресс-центра штаба украинской силовой операции в Донбассе Андрея Агеева.

"Завтра, 21 ноября, с 12:00 начинается демонтаж [фортификационных] сооружений, который продлится до 12:00 6 декабря", - сказал Агеев.

По словам начальника пресс-центра, в период проведения работ украинские саперы будут также проводить техническое обследование территории вокруг фортификационных сооружений на наличие взрывоопасных предметов.

Глава представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов сообщил во вторник, что саперы МЧС ДНР ликвидировали минно-взрывные заграждения в зоне ответственности республики на участке разведения сил и средств у села Петровское.

9 ноября Донецкая народная республика и Украина приступили к отводу сил и средств в Донбассе на последнем пилотном участке вблизи Петровского. Силы ДНР завершили вывод своих подразделений и вооружений в районе Петровского 9 ноября. Вооруженные силы Украины 11 ноября также заявили о завершении отвода на этом участке. Затем отвод сил и средств обеими сторонами был подтвержден Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.

Населенный пункт Петровское стал третьим пилотным участком, где состоялся отвод сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Ранее войска были разведены у Золотого и Станицы Луганской.