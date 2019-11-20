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Порошенко проигнорировал полиграф и 20 раз не явился на допросы - Госбюро расследований

Всего ГБР назначило 35 экспертиз в досудебном расследовании по делам против экс-президента Украины

КИЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко проигнорировал большинство допросов, а также проверку на детекторе лжи в рамках расследования уголовных дел, в которых он фигурирует. Об этом сообщила в среду пресс-служба Госбюро расследований (ГБР).

"Он (Порошенко) не явился на проведение психофизиологического исследования с помощью полиграфа в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЗАО "Завод "Кузница на Рыбальском", - сказано в сообщении. По информации ГБР, на акции и имущественный комплекс ЗАО "Кузница на Рыбальском" наложен арест.

Всего ГБР назначило 35 экспертиз в досудебном расследовании по делам против Петра Порошенко. "Назначено 35 экспертиз, в том числе 27 экспертиз в уголовном производстве по факту пересечения украинскими кораблями Керченского пролива", - отмечает пресс-служба ГБР. Однако, по данным ГБР, Порошенко только три раза явился на допросы, а 20 раз проигнорировал их.

"Во время допросов он не способствовал следователям в установлении истины по делу", - говорится в сообщении. Отмечается, что, например, на вопрос следователя об обстоятельствах заключения сделки по купле-продаже акций завода "Кузница на Рыбальском" на сумму около 300 млн долларов экс-президент сообщил, что ему об этом ничего не известно.

Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование по 13 уголовным делам, в которых фигурирует Петр Порошенко. В понедельник ГБР передало в Генеральную прокуратуру страны (ГПУ) проекты о предъявлении Порошенко обвинений, а также о привлечении его к уголовной ответственности. Замглавы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что фракция готова поддержать снятие с Порошенко неприкосновенности.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
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