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Посол США при Евросоюзе признал, что Украине выдвигали условия для оказания помощи

Гордон Сондланд заявил, что речь шла об "услуге за услугу"

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Постпред США при ЕС Гордон Сондланд признал в Конгрессе наличие так называемой "услуги за услугу" в вопросе предоставления помощи Киеву в обмен на расследование против Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Об этом он заявил в среду, выступая на публичных слушаниях в спецкомитете по разведке Палаты представителей по расследованию дела об импичменте в отношении главы Белого дома Дональда Трампа.

"Представители комитета часто затрагивали эти сложные вопросы в форме, а была ли "услуга за услугу". Как я и говорил ранее, мой ответ - да". - сказал он.

"[адвокат Трампа] Рудольф Джулиани передал министру энергетики Рику Перри, послу Курту Волкеру и другим, что президент хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский публично заявил о решении начать расследование по "Бурисме" (украинская компания, в руководство которой входил Хантер Байден - прим. ТАСС) и выборов 2016 года, - отметил Сондланд. - Джулиани напрямую передал эти запросы украинской стороне, он также передал их напрямую нам". "Мы все понимали, что эти предварительные условия для [организации] телефонного разговора [Трампа с Зеленским] и встречи в Белом доме отражают желания и требования президента Трампа".

Импичмент и Украина

История с участием сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в работе украинской компании "Бурисма" стала причиной громкого политического скандала в США. По сообщениям американской прессы, представители администрации действующего президента Дональда Трампа пытались отыскать на Украине компромат на Байдена и таким образом помешать его предвыборной кампании за президентский пост в 2020 году.

Демократы обвинили Трампа в том, что он пытался оказать давление на нового президента Украины Владимира Зеленского с тем, чтобы он возобновил дела в отношении компании "Бурисма", и начали против него процедуру импичмента. Это вынудило администрации Белого дома обнародовать содержания своих разговоров с Зеленским. Как оказалось, никаких прямых требований Трамп не выдвигал, но сам вопрос, действительно, обсуждался.

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