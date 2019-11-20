Постпред США при ЕС подтвердил, что говорил с Трампом по незащищенный линии

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондланд подтвердил в среду, что 26 июля, находясь в одном из киевских ресторанов, разговаривал с президентом страны Дональдом Трампом по своему мобильному телефону. По словам дипломата, американский лидер знал, что беседа ведется по незащищенной линии связи.

На слушаниях в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США, проводимых в рамках процедуры импичмента, Сондланда спросили, может ли он подтвердить, что звонил главе вашингтонской администрации со своего собственного мобильного телефона. "Да, верно. <...> Это была открытая линия", - ответил дипломат.

Постпреда США при ЕС попросили уточнить, не беспокоил ли его тот факт, что телефонный разговор мог прослушиваться "иностранным правительством". "У меня все время бывают незасекреченные беседы по незащищенным линиям и мобильным телефонам, если тема не является секретной. Президенту решать, что секретно, а что не представляет из себя секретности <...> Он тоже знал, что это открытая линия", - ответил Сондланд.

Ранее сотрудник американского посольства в Киеве Дэвид Холмс на закрытых слушаниях заявлял, что данный разговор Сондланда с Трампом показался ему необычным с точки зрения обеспечения безопасности связи. Холмс выступил с утверждением, что эту беседу могли прослушивать россияне. Кроме того, по словам Холмса, в самом начале разговора голос Трампа был слишком громким, поэтому Сондланд отдалил трубку от уха, а разговор стал слышен окружающим его людям в ресторане.

Холмс также утверждал, что в ходе разговора американский лидер интересовался готовностью властей Украины начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. При этом Сондланд на слушаниях в среду подчеркнул, что у него "нет причин сомневаться, что беседа включала тему расследований", но, как ему кажется, основной причиной звонка было дело рэпера A$AP Rocky, арестованного в Швеции в начале июля.