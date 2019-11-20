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Трамп заявил, что ничего не добивался для себя от властей Украины

Ранее постпред США при ЕС Гордон Сондланд заявил, что должностные лица американской администрации хотели использовать в диалоге с правительством Украины принцип "услуга за услугу"

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп категорически отверг заключения о том, что добивался от властей Украины каких бы то ни было политических разменов. С такими заявлениями американский лидер выступил в среду в беседе с журналистами в Белом доме перед поездкой в штат Техас, комментируя данные, прозвучавшие ранее в тот же день на слушаниях в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США.

Эти слушания с участием постоянного представителя США при ЕС Гордона Сондланда состоялись в рамках процедуры импичмента республиканца Трампа, инициированной в конце сентября американской Демократической партией, под контролем которой находится Палата представителей.

Сондланд заявил, что должностные лица администрации США хотели использовать в диалоге с правительством Украины принцип "услуга за услугу". По словам Сондланда, Вашингтон настаивал на том, чтобы Киев начал расследование, касающееся деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву, а также организацию встречи Трампа с нынешним украинским президентом Владимиром Зеленским.

Трамп в связи с этим воспроизвел имевший место в начале сентября диалог между собой и Сондландом, в ходе которого американский посол спросил у главы администрации США: "Чего вы хотите от Украины?". "Я продолжаю слышать все эти различные идеи и теории", - сказал при этом Трампу Сондланд. После этого Трамп зачитал из блокнота свой ответ, который он в том разговоре дал Сондланду: "Я ничего не хочу". "Вот чего я хочу от Украины. Вот что я сказал. Я это сказал дважды", - подчеркнул хозяин Белого дома.

Кроме того, он заверил, что не знаком близко с Сондландом. "Я его не знаю хорошо. Я с ним не общался много. Это не тот человек, которого я хорошо знаю. Кажется приятным парнем, но я его не знаю хорошо", - отметил Трамп.

Теги
УкраинаСШАТрамп, Дональд
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