Белый дом подчеркнул, что Трамп не требовал никакой услуги от Украины

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не выдвигал никаких условий Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм в связи с показаниями в Конгрессе американского посла в ЕС Гордона Сондланда в рамках расследования дела об импичменте.

"Посол Сондланд ясно сказал, что в одном из немногочисленных телефонных разговоров президент Трамп четко заявил, что ничего не хочет от Украины и повторил: "Никакой услуги за услугу", - сказала Гришэм. - Никакой "услуги" так и не появилось. США предоставили помощь Украине, расследование не начато, а президент встречался и говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским".

"Демократы продолжают гоняться за призраками", - добавила она.