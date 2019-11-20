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Начало процедуры импичмента Трампа

Белый дом подчеркнул, что Трамп не требовал никакой услуги от Украины

По словам пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, "демократы продолжают гоняться за призраками"

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не выдвигал никаких условий Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм в связи с показаниями в Конгрессе американского посла в ЕС Гордона Сондланда в рамках расследования дела об импичменте.

"Посол Сондланд ясно сказал, что в одном из немногочисленных телефонных разговоров президент Трамп четко заявил, что ничего не хочет от Украины и повторил: "Никакой услуги за услугу", - сказала Гришэм. - Никакой "услуги" так и не появилось. США предоставили помощь Украине, расследование не начато, а президент встречался и говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским".

"Демократы продолжают гоняться за призраками", - добавила она.

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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