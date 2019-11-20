Премьер Молдавии Ион Кику пригласил Медведева в Кишинев

КИШИНЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Ион Кику пригласил председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Кишинев по итогам переговоров в Москве. Об этом сообщает в среду пресс-служба молдавского правительства.

"За последние годы из-за недостаточного взаимодействия между правительствами Республики Молдова и РФ накопился большой объем важных вопросов, требующих рассмотрения и принятия решений. Потенциал сотрудничества между двумя странами используется лишь частично. <…> Кику пригласил главу правительства РФ посетить Молдавию, чтобы продолжить диалог с целью активизации сотрудничества по социально-экономическим направлениям", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что на встрече в Москве главы правительств обсудили вопрос поставки природного газа, урегулирование приднестровской проблемы, инвестиционные проекты в области инфраструктуры, расширение списка товаров, экспортируемых в Россию без пошлин, и другие вопросы.

На прошлой неделе в Молдавии было сформировано правительство меньшинства во главе Кику, которое было предложено парламенту президентом страны Игорем Додоном и поддержано Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и Демократической партией Молдовы. К такой формуле прибегли после произошедшей на прошлой неделе отставки кабинета Майи Санду и распадом коалиции ПСРМ и проевропейского блока Acum ("Сейчас"). В период правления проевропейских партий отношения Молдавии и России охладели и были фактически заморожены на уровне парламента и правительства.