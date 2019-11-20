Кику заявил, что Молдавия и РФ восстановили сотрудничество на межправительственном уровне

КИШИНЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Молдавия восстановила на правительственном уровне диалог с Россией, который был прерван несколько лет назад. Об этом заявил молдавский премьер Ион Кику на брифинге в аэропорту по возвращению из Москвы, где он побывал в среду с визитом.

"К сожалению, между нашими правительствами много лет не было здорового и прагматичного диалога, что привело к потерям преимуществ от сотрудничества со столь важным партнером. Главный результат моего визита в том, что на правительственном уровне восстановлен нормальный, прагматичный и взаимовыгодный диалог, на базе которого мы будем продвигаться дальше", - сказал Кику. По его словам, на переговорах в Москве обсуждены вопросы взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной областях, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.

"Мы обсудили накопившиеся проблемы, у меня состоялась личная встреча с коллегой Дмитрием Медведевым, в результате которой удалось достичь ряда важных договоренностей. Нас заверили, что правительство России поддержит усилия властей Молдавии в реализации реформ, в том числе экономических", - добавил Кику. По его словам, запущен процесс либерализации экспорта молдавских товаров в Россию, получено согласие расширить список категорий продукции, которая может экспортироваться без пошлин, расширен список компаний, которые могут осуществлять такие поставки.

По словам премьера, в Москве пообещали выдать дополнительные разрешения транспортным перевозчикам, но взамен попросили разработать действующую схему, которая исключит любые возможности коррупционных схем в процессе поставок товаров.

Отношения между Молдавией и Россией ухудшились летом 2015 года после того, как молдавский парламент ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное в Брюсселе правительством. В нем республика обязалась полностью открыть свой рынок для товаров из ЕС. Со своей стороны Россия ввела временный запрет на ввоз ряда молдавских товаров, опасаясь их реэкспорта на рынок СНГ и ЕАЭС.

Утилизация боеприпасов в Приднестровье

Правительства Молдавии и России также договорились начать подготовку к утилизации боеприпасов со складов в селе Колбасна в непризнанном Приднестровье.

"Мы договорились начать подготовку для реализации инициативы России по утилизации боеприпасов со складов в Колбасне. Для этого будет получена детальная информацию с российской стороны о ее механизме, который должен быть прозрачным для всех партнеров Молдавии", - сказал Кику.

На складах бывшей 14-й армии в окрестностях села Колбасна хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов, которые складировались там в процессе вывода советских военных из европейских стран. На состоявшейся в августе в Кишиневе встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил начать процесс утилизации этих боеприпасов. Заинтересованность в участии в процессе выразили США, а также ОБСЕ, которая предложила Кишиневу экспертную помощь для оценки технического состояния складов.

Охрану складов в Колбасне осуществляет Оперативная группа российских войск в Приднестровье, которая также помогает проводить миротворческую операцию на Днестре. Вывоз и утилизация боеприпасов начались в 2003 году, однако процесс был заблокирован приднестровскими властями в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра.