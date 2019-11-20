В Сеуле заявили, что смягчение санкций против КНДР ускорит ее денуклеаризацию

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Республика Корея считает, что смягчение режима санкций в отношении КНДР позволило бы ускорить процесс свертывания ядерных разработок Пхеньяна. Об этом заявил министр объединения Республики Корея Ким Ён Чхоль, выступая в среду в Институте мира в Вашингтоне, где он находится с визитом.

"Смягчение санкций, действующих в отношении Северной Кореи, ускорит денуклеаризацию и построение мира на Корейском полуострове", - подчеркнул министр.

При этом он признал, что на данном этапе нет никаких договоренностей относительно отмены каких-либо из многочисленных ограничительных мер, которые ранее были введены против КНДР. Кроме того, Ким Ён Чхоль отметил, что, по мнению Сеула, расширение межкорейского взаимодействия тоже могло бы способствовать ускорению процесса денуклеаризации КНДР. "Однако на каком этапе и в каких масштабах санкции должны быть смягчены - это вопрос, на который еще только предстоит ответить. Возможен более гибкий и творческий подход. Межкорейский отношения тоже могут быть важным стратегическим инструментом. Расширение сферы межкорейского сотрудничества может позволить найти способы предоставления Северной Корее достаточных стимулов без порождения у международного сообщества обеспокоенности", - сказал министр.

С его точки зрения, "самым крупным вопросом, касающимся смягчения санкций, являются масштабы и график смягчения санкций". США и КНДР обсуждали эту проблематику на двустороннем саммите, состоявшемся в Ханое в феврале текущего года, напомнил Ким Ён Чхоль.

Далее он подтвердил, что Сеул поддерживает идею создания режима постоянного мира на Корейском полуострове и предоставление Вашингтоном Пхеньяну гарантий безопасности. "Режим перемирия на Корейском полуострове <...> должен быть превращен в постоянный режим мира, при котором война не сможет разразиться вновь. Это пойдет на пользу Америке и всему международному сообществу", - заявил министр. По его словам, США и КНДР нужны "гарантии взаимной безопасности". Гарантии должны привести к созданию такой ситуации, при которой КНДР "сможет сконцентрироваться на мерах по денуклеаризации", убежден Ким Ён Чхоль.

В заключение он выразил мнение, что у Вашингтона и Пхеньяна будут "одна или две благоприятные возможности" до конца года для проведения новой личной встречи президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Соединенным Штатам важно помнить, что не ясно, когда появится следующий такой шанс, добавил министр.