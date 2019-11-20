Палестинский премьер призвал ЕС и РФ лишить гражданства имеющих его израильских поселенцев

КАИР, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе считает, что странам Евросоюза и России следует лишить их гражданства всех имеющих его еврейских поселенцев. Как сообщило агентство WAFA, соответствующую позицию он изложил на состоявшемся в Рамалле в среду вечером экстренном заседании кабинета, посвященном выработке мер в ответ на признание Вашингтоном законными еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.

"Решение администрации США является новым актом агрессии вдобавок к ее действиям в отношении Иерусалима и финансовой и институциональной войне с БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ - прим. ТАСС), - сказал глава правительства. - Оно наносит удар по основам международного права и международной законности, необратимо отменяя какую-либо роль этой администрации в любом настоящем или будущем политическом урегулировании, и мы должны выработать стратегию противодействия этой позиции".

"Осуждение мировым сообществом действий США должно выходить за рамки простых заявлений и привести к немедленному и фактическому признанию Палестины в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме и права на возвращение беженцев, - подчеркнул Штайе. - Призываем Европейский союз и Российскую Федерацию лишить своего гражданства всех поселенцев, которые его имеют, поскольку они находятся в незаконно конфискованных районах и проживают в нелегально построенных поселениях".

18 ноября госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон, признавая "реальную ситуацию на земле", больше не считает наличие еврейских поселений на Западном берегу Иордана нарушением международного права. В Израиле приветствовали данное решение. Представители палестинской стороны заявили, что администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся поселений.

Согласно неофициальным сведениям, многие поселенцы имеют гражданство США, в меньшей степени - стран Европы. О поселенцах с российскими паспортами точных данных нет.