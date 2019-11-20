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Палестино-израильский конфликт

Палестинский премьер призвал ЕС и РФ лишить гражданства имеющих его израильских поселенцев

Ранее США заявили, что больше не считают наличие еврейских поселений на Западном берегу Иордана нарушением международного права. Мухаммед Штайе считает, что осуждение мировым сообществом этого шага США должно выходить за рамки простых заявлений

КАИР, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе считает, что странам Евросоюза и России следует лишить их гражданства всех имеющих его еврейских поселенцев. Как сообщило агентство WAFA, соответствующую позицию он изложил на состоявшемся в Рамалле в среду вечером экстренном заседании кабинета, посвященном выработке мер в ответ на признание Вашингтоном законными еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.

"Решение администрации США является новым актом агрессии вдобавок к ее действиям в отношении Иерусалима и финансовой и институциональной войне с БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ - прим. ТАСС), - сказал глава правительства. - Оно наносит удар по основам международного права и международной законности, необратимо отменяя какую-либо роль этой администрации в любом настоящем или будущем политическом урегулировании, и мы должны выработать стратегию противодействия этой позиции".

"Осуждение мировым сообществом действий США должно выходить за рамки простых заявлений и привести к немедленному и фактическому признанию Палестины в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме и права на возвращение беженцев, - подчеркнул Штайе. - Призываем Европейский союз и Российскую Федерацию лишить своего гражданства всех поселенцев, которые его имеют, поскольку они находятся в незаконно конфискованных районах и проживают в нелегально построенных поселениях".

18 ноября госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон, признавая "реальную ситуацию на земле", больше не считает наличие еврейских поселений на Западном берегу Иордана нарушением международного права. В Израиле приветствовали данное решение. Представители палестинской стороны заявили, что администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся поселений.

Согласно неофициальным сведениям, многие поселенцы имеют гражданство США, в меньшей степени - стран Европы. О поселенцах с российскими паспортами точных данных нет.

Теги
СШАПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильПомпео, Майкл (Майк)Штайе, Мухаммед
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