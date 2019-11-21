Сенатор от Миннесоты выступила за возобновление США и РФ переговоров по ДСНВ и ДРСМД

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. США должны возобновить переговоры с Россией по вопросу о заключении и продлении международных соглашений. Об этом сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар заявила в среду на общенациональных теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах 2020 года, которые проходят в Атланте (штат Джорджия). Трансляцию ведет телеканал MSNBC.

"Если взглянуть на международные соглашения, [становится очевидно, что] нам нужно возобновить переговоры с Россией, которая была ужасным игроком на международной арене, - полагает она. - Но президент резко вышел из ядерного соглашения с Россией, поэтому мы должны начать переговоры даже несмотря на то, что они жульничали - все во благо этого мира". "Нам также необходимо начать консультации по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3)", - подчеркнула Клобушар, имея в виду целесообразность продления этого документа.

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на 5 лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризует последний как золотой стандарт в области разоружения.

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. В Вашингтоне объяснили свои действия отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, нарушают положения соглашения. Москва отвергла эти обвинения, заявив, что технические характеристики 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвинула Вашингтону встречные претензии.