"Понятия не имеет, что делает". Демократы на теледебатах в Атланте раскритиковали Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Отношения с Россией, вопросы контроля над вооружениями, политика в отношении Китая и КНДР, проблемы глобальных климатических изменений и вопрос о сплочении рядов Демократической партии затронули в среду в Атланте (штат Джорджия) участники пятых общенациональных теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года. Со сцены зала киностудии Tyler Perry Studios свои позиции по наиболее актуальным проблемам излагали бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, бизнесмен Эндрю Янг, миллиардер Том Стейер, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар и член Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард. Отношения с Россией Сенатор от Миннесоты Эми Клобушар высказалась в пользу возобновления переговоров с Россией по контролю над вооружениями. "Президент [США Дональд Трамп] быстро вышел из ядерного соглашения с Россией, поэтому мы должны начать переговоры, даже несмотря на то, что они уклонялись от его выполнения, - заявила она. - Это необходимо на благо мира". По ее мнению, США следует также начать консультации по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-III).

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Со своей стороны член Палаты представителей Конгресса Тулси Габбард заявила о готовности "вести переговоры с теми лидерами, с которыми необходимо поддерживать контакты" и пообещала в случае избрания на пост президента США "отказаться от политики, нацеленной на смену режимов за рубежом". Явный аутсайдер гонки - бизнесмен Эндрю Янг - сказал, что в случае избрания на пост президента в ходе первой же встречи с российским лидером заявит о том, что "вмешательству в американские выборы должен быть положен конец". Он также указал, что воспримет "как враждебный акт и агрессию любые попытки вмешательства в демократический процесс". Бывший вице-президент США Джозеф Байден в свою очередь выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не хотят его победы на выборах 2020 года. "Первое, что я понял, заключается в том, что Дональд Трамп не хочет, чтобы я стал кандидатом [на пост президента от Демократической партии] и это очевидно, - заявил Байден. - Во-вторых, я понял, что Владимир Путин не хочет, чтобы я стал президентом". "Неверная политика" Трампа Оценивая действия администрации Трампа на мировой арене, Байден утверждал, что она проводит "неверную политику" в отношении России, Китая и КНДР. По его словам, Трамп "понятия не имеет, что он делает" во внешней политике, в то время как Россия якобы "прилагает все усилия, чтобы расколоть НАТО". Как утверждал далее Байден, Трамп, встретившись с лидером КНДР Ким Чен Ыном, "дал Северной Корее все, что она хотела", что обернулось ослаблением связей между Вашингтоном и Сеулом. Как подчеркнул Байден, Вашингтону вместе с союзниками следует "оказывать давление на Китай", чтобы добиться от Пекина помощи в денуклеаризации КНДР. Кроме того, уверен бывший вице-президент, Трампу следует "громогласно" критиковать власти КНР за нарушения прав человека.

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