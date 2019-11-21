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СМИ: на видео с россиянином в Сербии снят не сербский офицер, а бизнесмен

Сообщается, что подробности ситуации должен разъяснить в своем обращении президент Александар Вучич
' TOP Tv/YouTube'

БЕЛГРАД, 21 ноября. /ТАСС/. Человек, запечатленный на резонансном видео с участием российского офицера в Белграде, вероятнее всего, не имеет отношения к государственным службам Сербии. Об этом сообщила в четверг газета "Вечерне новости" со ссылкой на источник в спецслужбах.

Вторым участником встречи, лицо которого скрыто, вероятнее всего, был не сербский офицер и вообще не госслужащий. По данным газеты, это частный предприниматель, который мог торговать своими товарами.

Сообщается, что речь идет о записи, которой больше года, и это оперативная съемка одной из западных спецслужб. По данным газеты, это могла быть одна из спецслужб Румынии, действующая под покровительством США. Газета приводит комментарий источника в сербских спецслужбах, который назвал ситуацию "попыткой подорвать российско-сербские отношения со стороны Запада".

Ранее на YouTube независимый болгарский журналист Христо Грозев разместил ролик, на котором два человека общаются и обмениваются полиэтиленовыми пакетами на парковке. Он сопроводил запись своими комментариями, утверждая, что на видеозаписи засняты неизвестный офицер сербской армии и представитель военного атташата РФ в Сербии. Утверждается, что речь идет о "вербовке агентов российскими шпионами".

Начальник аналитического управления Агентства информационной безопасности Сербии Реля Жельски в среду подтвердил подлинность видео, на котором, как утверждали газета Blic и "Радио свобода", запечатлена встреча сербского военного и сотрудника военного атташата РФ.

По его словам, подробности данной ситуации разъяснит президент Сербии Александар Вучич, который обратится к общественности в четверг во второй половине дня.

Теги
РоссияСербияВучич, Александар
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